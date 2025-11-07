Тарпищев: Андреева и Шнайдер могли сыграть лучше на Итоговом турнире WTA

Россиянки потерпели три поражения в трех матчах на групповом этапе турнира в паре

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Карташов/ ТАСС

ТОЛЬЯТТИ, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер могли сыграть лучше на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Такое мнение ТАСС после открытия нового корпуса "Тольятти теннис центра" в рамках форума "Россия - спортивная держава" высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Андреева и Шнайдер потерпели три поражения в трех матчах на групповом этапе турнира.

"Андреева была перегружена, я считаю, что они могли сыграть и лучше. Подготовка к парным турнирам - это отдельная тема. Когда сезон закончился - для молодых это очень тяжелая ноша. Нервная нагрузка, физическое состояние, специально к этому турниру они не готовились", - сказал Тарпищев.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит с 5 по 7 ноября в Самаре. ТАСС - информационный партнер форума.