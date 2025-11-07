В КХЛ объяснили недопуск некоторых болельщиков "Шанхая" на игру со СКА

Это связано с атрибутикой, с которой болельщики пришли на игру

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Шанхая" Патрик Рыбар © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Недопуск некоторых болельщиков китайского клуба "Шанхай Дрэгонс" на игру регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с петербургским СКА произошел из-за атрибутики, содержащей иероглифы. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

"Зрители имеют право использовать атрибутику, официально реализуемую клубами, и обязаны предъявлять ее при входе на арену, - говорится в сообщении. - У сотрудников, осуществляющих досмотр, не было подтверждения, что имеющаяся у болельщиков "Шанхай Дрэгонс" атрибутика официально реализуется клубом, а перевести тексты из иероглифов самостоятельно они не могли. "Шанхай Дрэгонс" направил в СКА письмо с перечнем официальной атрибутики клуба за 9 минут до начала матча, действия хоккейного клуба СКА в данном случае соответствуют регламенту".

Встреча между командами прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу СКА. В сезоне-2025/26 "Шанхай Дрэгонс" проводит домашние матчи в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене". Ранее клуб базировался в городе Мытищи. СКА играет в Ледовом дворце.

СКА располагается на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 22 очка в 22 матчах. "Шанхай Дрэгонс" занимает седьмое место с 26 очками после 22 встреч.