Определены победители Кубка победы по фиджитал-спорту на форуме в Самаре

Соревнования проходили в восьми дисциплинах

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Все победители турнира "Кубок Победы. Волга" по фиджитал-спорту определились в восьми дисциплинах. Соревнования прошли в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре.

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный рассказал, как появилась идея турнира. "Идея турнира "Кубок Победы" для героев и ветеранов СВО, которые проходят реабилитацию, появилась год назад. Первые соревнования мы проводили в госпиталях Москвы, и сразу стал понятен большой потенциал турнира, - сказал Нагорный. - Положительный эффект виртуальной реальности в процессе реабилитации известен, но здесь появляется нечто большее - настоящие спортивные эмоции, которые благотворно влияют на социальную адаптацию. Сначала соревнования проходили в одной дисциплине, сейчас их уже восемь. Уверен, "Кубок Победы" - перспективный проект, и на длинной дистанции он может помочь большому количеству людей. А называется он так потому, что здесь все - победители!"

В фиджитал-сквоше победителями стали две пары - Владислав Ураков и Александр Шилов, Евгений Акульшин и Дмитрий Гришанин, в фиджитал-боксе победил Евгений Казимиров, в фиджитал-автогонках - Дмитрий Рябцовский, в фиджитал - легкой атлетике - Феруз Алиев, в фиджитал-пятиборье - Павел Гондюхин. Победителями в фиджитал-велогонках стали Виталий Гражданкин (ножной велосипед), Владислав Ураков (ручной велосипед), Виталий Гражданкин (абсолютный чемпион), в фиджитал-баскетболе - Евгений Маслинников, в двоеборье - тактическая стрельба - команда Самарской области.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.