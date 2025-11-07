Бывшая теннисистка Мыскина заявила, что "Спартак" в ее крови

По словам спортсменки, она всегда болеет за команду

ТОЛЬЯТТИ, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победительница Открытого чемпионата Франции 2004 года по теннису Анастасия Мыскина болеет за футбольный и хоккейный клубы "Спартак" в любом проявлении. Об этом она сообщила ТАСС после открытия нового корпуса "Тольятти теннис центра" в рамках форума "Россия - спортивная держава".

В четверг "Спартак" со счетом 3:1 обыграл московский "Локомотив" в первом четвертьфинальном матче "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу.

"Знаю, что "Спартак" выиграл у "Локомотива", я болею за команду в любом ее проявлении. В плохом, хорошем, когда проигрывают. "Спартак" в моей крови - я всегда желаю команде успехов. Хотя, хоккей я смотрю больше, чаще и болею за разных конкретных спортсменов", - сказала Мыскина.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре и завершится 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.