Мыскина считает, что рано говорить о закате карьеры Даниила Медведева

В нынешнем сезоне Медведев впервые с 2018 года не смог отобраться на Итоговый турнир ATP

ТОЛЬЯТТИ /Самарская область/, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев живет теннисом и хочет побеждать, поэтому говорить о завершении его карьеры рано. Такое мнение на форуме "Россия - спортивная держава" высказала ТАСС вице-президент Федерации тенниса России Анастасия Мыскина.

В нынешнем сезоне Медведев впервые с 2018 года не смог отобраться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В октябре в Алма-Ате он выиграл первый турнир под эгидой ATP с 2023 года.

"Говорить о закате карьеры рано, посмотрите, как он эмоционально переживает свои победы, поражения. Видно, что человек живет этим и хочет еще побеждать. Понятно, что болельщики хотят большего, но очень сложно быть стабильным на протяжении всего сезона, - сказала Мыскина. - Считаю, что новая команда Дани - это классная история. Он однозначно стал лучше действовать у сетки, больше туда ходить. То есть он разнообразил свою игру".

Медведеву 29 лет, он занимает 12-е место в рейтинге ATP, на его счету 21 титул под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

