КДК РФС отменил красную карточку игроку "Ахмата" Мелкадзе

Футболист был удален в матче РПЛ с "Балтикой" 2 ноября

Редакция сайта ТАСС

Георгий Мелкадзе (на переднем плане) © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку нападающему грозненского "Ахмата" Георгию Мелкадзе, полученную в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги с калининградской "Балтикой". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел 2 ноября и завершился победой "Балтики" со счетом 2:0. Мелкадзе получил красную карточку на 59-й минуте встречи после контакта с игроком "Балтики" Ираклием Манеловым.

"КДК отменил красную карточку, показанную Мелкадзе. "Ахмат" не будет наказан за неподобающее поведение", - сказал Григорьянц.

"Ахмат" после 14 матчей занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре команда 9 ноября примет московский "Спартак".