Экс-инвестора "Химок" пожизненно отстранили от футбольной деятельности

Ранее Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил бывшего инвестора подмосковных "Химок" Туфана Садыгова от любой деятельности, связанной с футболом. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"За недобросовестные и неразумные действия, которые привели к утрате профессионального статуса клуба, запретить Туфану Садыгову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно", - сказал Григорьянц.

Бывшие генеральные директоры "Химок" Николай Оленев и Дмитрий Брехов отстранены от любой футбольной деятельности сроком на два года, один из которых условно. Григорьянц отметил, что изначально в качестве руководителей позиционировались Брехов и Оленев, хотя все остальные клубы знали про Садыгова.

"Все лица подтвердили, что Садыгов имел отношение к управлению и финансированию клуба. По мнению свидетелей, учредители клуба играли подставную роль, так как их не видели в качестве лиц, которые бы руководили клубом", - отметил Григорьянц.

"Химки" объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир - Российской премьер-лиги и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.