РПЛ объявила, что матч "Крылья Советов" - "Зенит" не будет перенесен

Встреча пройдет 9 ноября и начнется в 13:00 мск

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Матч 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и петербургским "Зенитом" не будет перенесен и пройдет в Самаре на стадионе "Солидарность Самара Арена". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Ранее портал "РБ Спорт" сообщил, что игра между "Крыльями Советов" и "Зенитом" может быть перенесена из-за плохого состояния поля. С 5 по 7 ноября на арене проходил форум "Россия - спортивная держава". В РПЛ сообщили ТАСС, что проведут проверку поля стадиона.

"РПЛ информирует: матч "Крылья Советов" - "Зенит" состоится на стадионе "Солидарность Самара Арена". Поверхность футбольного поля по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодно для проведения матчей РПЛ и соответствует стандартам", - говорится в сообщении лиги.

Встреча, как и было запланировано, пройдет 9 ноября и начнется в 13:00 мск.