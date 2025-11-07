"Зенит" впервые с 2009 года стал чемпионом Молодежной футбольной лиги
Редакция сайта ТАСС
14:06
ТАСС, 7 ноября. Петербургский "Зенит" стал чемпионом Молодежной футбольной лиги (МФЛ).
В предпоследнем, 29-м туре футболисты "Зенита" на выезде со счетом 3:2 обыграли казанский "Рубин" и набрали 67-е очко. Второе место занимает "Краснодар", который за тур до конца набрал 64 очка, но не сможет обойти "Зенит" по дополнительным показателям. Впервые петербуржцы выиграли турнир в 2009 году.
В заключительном туре сине-бело-голубые примут московский "Локомотив", "Рубин" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом". Обе игры пройдут 21 ноября.
"Зенит" последние три года занимал второе место в турнире. В прошлом сезоне чемпионом стал московский ЦСКА, который вместе со столичными "Спартаком" и "Динамо" удерживает лидерство по победам в МФЛ (по 4).