"Зенит" впервые с 2009 года стал чемпионом Молодежной футбольной лиги

За тур до конца "Краснодар" не сможет опередить "Зенит" по дополнительным показателям

© Александр Демьянчук/ ТАСС

ТАСС, 7 ноября. Петербургский "Зенит" стал чемпионом Молодежной футбольной лиги (МФЛ).

В предпоследнем, 29-м туре футболисты "Зенита" на выезде со счетом 3:2 обыграли казанский "Рубин" и набрали 67-е очко. Второе место занимает "Краснодар", который за тур до конца набрал 64 очка, но не сможет обойти "Зенит" по дополнительным показателям. Впервые петербуржцы выиграли турнир в 2009 году.

В заключительном туре сине-бело-голубые примут московский "Локомотив", "Рубин" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом". Обе игры пройдут 21 ноября.

"Зенит" последние три года занимал второе место в турнире. В прошлом сезоне чемпионом стал московский ЦСКА, который вместе со столичными "Спартаком" и "Динамо" удерживает лидерство по победам в МФЛ (по 4).