"Лед горячее эчпочмака". Казань примет этап Гран-при по фигурному катанию

8 ноября фигуристы выступят с короткими программами, 9 ноября покажут произвольные

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. В Казани пройдет третий этап Гран-при России по фигурному катанию. Столица Татарстана станет своеобразным экватором для российской серии, после него останется два этапа - в Москве и Омске.

Финал серии состоится в марте в Челябинске сразу после Олимпиады в Италии, куда от России поедут всего два фигуриста - Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые победили на отборочном турнире в Пекине.

Казань уже традиционно принимает у себя дома фигуристов на этапе Гран-при. В прошлом году победителями турнира стали Петросян, Владислав Дикиджи, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Как и год назад, нынешний этап пройдет без соревнований танцевальных дуэтов.

Участники соревнований

Турнир среди женщин обещает высокий уровень конкуренции. Серебряный призер чемпионата России прошлого года Дарья Садкова имеет в своем арсенале четверной тулуп, в конце прошлого сезона на шоу исполняла тройной аксель - при чистом исполнении с таким контентом бороться с ней будет непросто. Элементами ультра-си также обладает Мария Захарова - на этапе в Магнитогорске она стала самой возрастной фигуристкой из России, успешно выполнившей четверной тулуп, но остановилась в шаге от пьедестала.

Еще одна участница этапа, Любовь Рубцова, успешно исполняла тройной аксель на турнирах прошлого года, однако в августе она перенесла операцию на спине, поэтому предугадать ее технический набор сейчас сложно. На этапе в Магнитогорске ученица Этери Тутберидзе Дина Хуснутдинова прыгнула три тройных акселя в двух программах - это тоже серьезная заявка на успех в Казани. На свой первый этап в этом сезоне выйдет Софья Муравьева, сменившая в межсезонье группу Евгения Плющенко на штаб Алексея Мишина. Прошлый сезон стал для нее испытанием на терпение - четвертое место словно преследовало фигуристку на каждом турнире. Этот сезон для Софьи тоже начался с четвертого места на мемориале Панина-Коломенкина. Сумеет ли она наконец прорваться на пьедестал - интрига казанского этапа. Также в числе участниц Вероника Яметова, Анна Фролова.

Хедлайнером у мужчин станет чемпион России 2025 года Дикиджи, выигравший этот этап в прошлом году. В этом сезоне у фигуриста на счету уже есть одна победа - на мемориале Панина-Коломенкина. Контент у фигуриста более чем серьезный - четыре четверных прыжка и два тройных акселя.

Уже третий год подряд в Казани выступит Глеб Лутфуллин, что неудивительно - этот город является родным для фигуриста. Этап в столице Татарстана - шанс для Лутфуллина реабилитироваться после турнира в Петербурге, прошедшего в начале октября, где он стал лишь седьмым. Впервые в сезоне свои программы покажет Макар Игнатов - по состоянию здоровья он пропускал контрольные прокаты. В связи с этим предсказать форму спортсмена сложно. Любимец публики Матвей Ветлугин выступит на втором этапе подряд. Ранее такое было у нескольких фигуристов - каждый отзывался о таком опыте по-разному. На этапе в Красноярске фигурист стал лишь восьмым. Среди участников также значатся Артур Даниелян, Александр Мельников.

В парах разразится настоящая битва: еще до чемпионата России встретятся главные соперники - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский будут бороться с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. В прошлом году их первая очная встреча также прошла в рамках Гран-при - там победу одержали Мишина и Галлямов. В этом сезоне ситуация слишком непредсказуемая. Галлямов весной получил серьезную травму ноги, из-за чего подготовка к сезону была усложнена. Тем не менее на прокаты пара вышла в полной боевой готовности, и все, как и всегда, решится на льду.

В турнире должны были принять участие Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, однако спортсмены снялись по состоянию здоровья партнерши - ей требуется завершить лечение. На этапе выступят целых три пары, представляющие пермскую школу под руководством Павла Слюсаренко - Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Майя Шегай и Андрей Шадерков.