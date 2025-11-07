Бывший тренер "Спартака" Ваноли возглавил "Фиорентину"

Предыдущим главным тренером итальянской команды был Стефано Пиоли

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Фиорентины" Паоло Ваноли © Valerio Pennicino/ Getty Images

РИМ, 7 ноября. /ТАСС/. Итальянец Паоло Ваноли назначен на пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Фиорентина". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Срок соглашения с тренером не уточняется. 7 ноября специалист проведет свою первую тренировку во главе команды.

Ранее с поста главного тренера "Фиорентины" был уволен Стефано Пиоли, который возглавлял команду с июля 2025 года. "Фиорентина" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 4 очка в 10 матчах. В трех матчах общего этапа Лиги конференций итальянский коллектив одержал две победы и потерпел одно поражение.

Ваноли 53 года, с декабря 2021 года по июнь 2022-го итальянец возглавлял московский "Спартак". Под его руководством красно-белые стали обладателями Кубка России в сезоне-2021/22. В чемпионате страны "Спартак" тогда занял 10-е место. Также Ваноли возглавлял итальянские "Торино" и "Венецию". Ранее специалист работал ассистентом главного тренера в сборной Италии, английском "Челси" и итальянском "Интере".