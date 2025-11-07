Статья

Вне игры. Случаи пожизненных отстранений от футбола

В пятницу КДК РФС навсегда отстранил бывшего инвестора "Химок" Туфана Садыгова от любой футбольной деятельности с формулировкой "за недобросовестные действия, которые привели к утрате профессионального статуса клуба". Рассказываем о случаях пожизненных дисквалификаций в мировом футболе

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Взятки

Судебная палата независимого комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по этике в декабре 2019 года признала бывшего члена организации Ариэля Альварадо виновным во взяточничестве. В период с 2009 по 2011 год функционер был связан с коррупционной схемой по продаже телевизионных и маркетинговых прав на турниры под эгидой Панамской федерации футбола и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Лезвие на поле

В том же году во время матча третьего по силе дивизиона чемпионата Турции между "Амедспором" и "Сакарьяспором" игрок хозяев Мансур Чалар пронес бритвенное лезвие на матч и напал на соперников. Футболист спрятал лезвие в руке и после приветственного рукопожатия начал наносить порезы. Игроки гостей не сразу обнаружили ранения во время игры. После матча же они опубликовали фотографии порезов. Турецкие правоохранительные органы инициировали по этому поводу расследование.

Договорная "Чайка"

В 2020 году КДК РФС аннулировал результат 1/32 финала Кубка России между "Чайкой" и "Армавиром" (2:0), признав характер встречи договорным. Работающий на игре арбитр Максим Матюнин и технический директор "Чайки" Олег Баян получили пожизненный бан от футбола, а победившей команде засчитали техническое поражение.

Межнациональный конфликт

В 2020 году сотрудник азербайджанского клуба "Карабах" Нурлан Ибрагимов в своих соцсетях радикально высказался о конфликте в Нагорном Карабахе. Позднее он удалил публикацию, но УЕФА уже открыл дело по двум статьям дисциплинарного регламента — "Расистское и иное дискриминационное поведение" и "Нарушение основных правил приличного поведения". Ибрагимов был отстранен, а клуб оштрафовали на €100 тыс.

Обвинения в насилии

Президент Федерации футбола Гаити (FHF) Ив Жан-Барт в ноябре 2020 года был обвинен в сексуальном насилии в отношении местных футболисток. Жертвами домогательств стали в том числе несовершеннолетние девушки. Было доказано, что функционер совершал преступления в период с 2014 по 2020 год.

Молодежные ставки

В 2024 году сразу пятеро игроков молодежной команды "Пари Нижний Новгород" были наказаны за договорняки против сверстников из грозненского "Ахмата" и ЦСКА. Один из них — Никита Милюков — был отстранен от футбола навсегда. Позднее в прессе он заявлял, что в матчах их команды за красную карточку или пенальти полагался денежный бонус.