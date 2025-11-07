На Геленджикской регате установили рекорд мира по числу участников

1 306 спортсменов из 11 стран приняли участие в самом массовом событии в мире парусного спорта

САМАРА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Более 1 300 спортсменов приняли участие в международной Геленджикской регате, что является рекордом мира. Об этом ТАСС заявил президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев.

"В России установлен очередной рекорд мира: 1 306 спортсменов приняли участие в 34-й международной Геленджикской регате. Это самое массовое событие в мире парусного спорта. В классе "Оптимист" на воду вышло 417 юных яхтсменов. В чемпионате приняли участие представители 11 стран мира: России, Египта, Ирана, Малайзии, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Бахрейна. 38 регионов России выставили своих спортсменов. Среди судейского корпуса были представители не только России, но также Индии и Сингапура. Это событие зажгло много новых юных звезд на небосклоне парусного спорта. Именно они - олимпийская надежда России", - заявил Джиенбаев.

Соревнования прошли в акватории Геленджикской бухты с 29 октября по 3 ноября.