Пловец Щербаков установил юношеский рекорд Европы на 200 м комплексом

Спортсмен на чемпионате России по плаванию на короткой воде показал результат 1 минута 52,75 секунды

Михаил Щербаков © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Михаил Щербаков стал победителем чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м комплексом. Соревнования проходят в Казани.

Щербаков преодолел дистанцию за 1 минуту 52,75 секунды. Второе место занял Максим Ступин (1 минута 54,03 секунды), третьим стал Алексей Сударев (1.54,42).

Щербаков, которому в мае исполнилось 17 лет, установил юношеские рекорды России и Европы. Континентальное достижение принадлежало венгру Хуберту Кошу, оно составляло 1 минуту 52,87 секунды и было установлено 5 ноября 2021 года. Юношеский рекорд России принадлежал Клименту Колесникову (1.53,36) и держался с 20 ноября 2017 года.

Ранее на турнире чемпионкой России на дистанции 400 м вольным стилем стала Ксения Мишарина, у женщин на дистанции 200 м комплексом победу одержала Яна Шакирова.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.