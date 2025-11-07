Клуб "Север" стал победителем кубка "Герои нашего времени" по следж-хоккею

Серебряным призером турнира стала команда "Татсиб", третье место заняла команда "Мужество"

САМАРА, 7 ноября. /ТАСС/. Клуб "Север", представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, стал победителем кубка "Герои нашего времени" по следж-хоккею, который прошел в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Самаре.

"Матчи третьего круга чемпионата России в дивизионе "Лига героев" прошли в напряженной борьбе и подарили незабываемые эмоции, мы вновь стали свидетелями великолепной игры и настоящего спортивного духа. Поздравляем победителей и призеров с заслуженными наградами и желаем четырем лучшим командам хорошо подготовиться к новым стартам. В марте следующего года им предстоит встретиться в финале национального чемпионата и реализовать весь свой потенциал, который, возможно, не удалось в полной мере раскрыть здесь, в Самаре. Благодарим Самарскую область и общероссийское движение "Здоровое Отечество" за прекрасную организацию соревнований", - заявил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Форум "Россия - спортивная держава" проходил в Самаре и завершился 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.