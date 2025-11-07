Панарин рассказал о ходе переговоров с "Рейнджерс" о новом контракте

Переговоры пока не привели к результатам

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин провел с руководством клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) переговоры о новом контракте, которые не привели к результатам. Об этом хоккеист заявил изданию The Athletic.

"Они говорили, но пока не очень много", - сказал Панарин о президенте клуба Крисе Друри и своем агенте Поле Теофанусе.

При этом Панарин допустил, что сложности с переговорами могут влиять на его результативность. "Не могу сказать, что я думаю об этом во время игры, но иногда полагаю, что это может быть фактором", - сказал россиянин.

Ранее журналист Франк Серавалли сообщил, что игрок может перейти в "Каролину".

Панарину 34 года, в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он забросил две шайбы и отдал пять голевых передач в 14 играх. Всего в НХЛ у россиянина 304 гола и 573 передачи в 766 играх. В НХЛ Панарин ранее выступал за "Чикаго" и "Коламбус", в России был игроком подмосковного "Витязя", казанского "Ак Барса" и петербургского СКА, с которым в 2015 году стал обладателем Кубка Гагарина. Вместе со сборной России нападающий один раз выиграл серебро (2015) и дважды бронзу (2016, 2017) чемпионатов мира.