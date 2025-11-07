Тренер рассказал об отношении к российским батутистам со стороны иностранцев

Чемпионат мира по прыжкам на батуте проходит в Испании

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Иностранные спортсмены очень дружелюбно и доброжелательно относятся к россиянам на чемпионате мира по прыжкам на батуте в испанской Памплоне. Об этом ТАСС рассказал главный тренер российской сборной Алексей Рыжков.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате мира впервые с 2021 года и выступают на турнире в нейтральном статусе.

"Отношение к нашим спортсменам со стороны соперников очень дружелюбное, доброжелательное, очень все по нам соскучились. И испанцы сами, и вообще все в мире. Спорт всегда был вне политики, к счастью. И вот эти близкие отношения между людьми, которые на протяжении десятилетий длились, их никуда не денешь. Все очень рады, что приехали наши лидеры, рады, что мы можем соревноваться именно в командных турнирах. Нет такого, что нас засуживают, великолепное отношение", - сказал Рыжков.

В пятницу у мужчин россияне заняли третье место в двойном минитрампе, женщины заняли четвертое место на акробатической дорожке. Чемпионат мира завершится 9 ноября.