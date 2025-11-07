Соболенко сыграет с Рыбакиной в финале Итогового турнира WTA

Белорусская теннисистка в полуфинале обыграла Аманду Анисимову из США, представительница Казахстана - американку Джессику Пегулу

Редакция сайта ТАСС

Арина Соболенко © Matthew Stockman/ Getty Images

ТАСС, 7 ноября. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграют в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в Эр-Рияде.

В полуфинале Соболенко со счетом 6:3, 3:6, 6:3 одержала победу над Амандой Анисимовой из США, а Рыбакина оказалась сильнее американки Джессики Пегулы (4:6, 6:4, 6:3).

Соболенко 27 лет, с октября 2024 года она занимает первое место в рейтинге WTA. На счету спортсменки 21 победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза: на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024) и на Открытом чемпионате США (2024, 2025).

26-летняя Рыбакина является шестой ракеткой мира. В ее активе 10 титулов WTA, включая победу на Уимблдоне 2022 года.

Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - $15,5 млн. В соревнованиях принимают участие восемь одиночниц и восемь пар, набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницей Итогового турнира WTA в одиночном разряде стала американка Коко Гауфф.