"Реал Сосьедад" сыграл вничью c "Эльче". Захарян вышел на замену

Встреча завершилась со счетом 1:1

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль, нападающий "Эльче" Рафаэль Мир и вратарь "Эльче" Матиас Дитуро © Mateo Villalba Sanchez/ Getty Images

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. "Реал Сосьедад" в гостях со счетом 1:1 сыграл вничью с "Эльче" в матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе "Эльче" гол забил Альваро Родригес (57-я минута). У "Реал Сосьедад" отличился Микель Оярсабаль (89, с пенальти).

Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на замену на 64-й минуте и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне россиянин провел за "Реал Сосьедад" семь матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

В матче прошлого тура с "Атлетиком" (3:2) российский полузащитник вышел на замену на 41-й минуте и был заменен на 82-й из-за повреждения. В пятницу стало известно, что Захарян не вошел в окончательную заявку сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

"Эльче" набрал 15 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. "Реал Сосьедад" с 13 очками располагается на 14-й строчке, команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей (две победы, две ничьих). В следующем туре "Реал Сосьедад" 22 ноября на выезде сыграет с "Осасуной", "Эльче" на следующий день примет "Реал".