"Миннесота" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" благодаря голу и передаче Капризова

Встреча завершилась со счетом 5:2

Кирилл Капризов (справа) © AP Photo/ Angelina Katsanis

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. "Миннесота" со счетом 5:2 победила "Нью-Йорк Айлендерс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Винни Хиностроза (8-я минута), Данила Юров (13), Брок Фэйбер (26), Марко Росси (30) и Кирилл Капризов (49). В составе проигравших отличились Эмиль Хейнеман (25) и Жан-Габриэль Пажо (39).

Капризов также записал на свой счет результативный пас в эпизоде с четвертым голом команды. Нападающий "Миннесоты", который в 16 матчах забросил 9 шайб и сделал 12 передач, вторым среди российских игроков достиг отметки в 20 очков. Ранее подобное удалось форварду "Питтсбурга" Евгению Малкину (3+17), сыгравшему 15 игр.

"Миннесота" занимает 6-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 15 очками после 16 матчей. "Айлендерс" идут на 8-й строчке Столичного дивизиона, набрав 14 очков в 14 встречах. В следующей игре "Миннесота" в ночь на 10 ноября по московскому времени примет "Калгари", "Айлендерс" днем ранее сыграют в гостях против "Нью-Йорк Рейнджерс".