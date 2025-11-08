Нападающего "Рейнджерс" Панарина признали второй звездой дня в НХЛ

Он набрал три очка в матче против "Детройта"

Артемий Панарин © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В гостевом матче регулярного чемпионата против "Детройта" (4:1) Панарин отметился голом и двумя результативными передачами. Форвард прервал серию из шести игр без очков.

Первой звездой признали канадского нападающего "Чикаго" Коннора Бедарда, который забросил шайбу и сделал ассистентиский хет-трик в выездном матче с "Калгари" (4:0). Третьей звездой стал канадский форвард "Сан-Хосе" Маклин Селебрини, отметившийся голом и результативной передачей в домашней встрече против "Виннипега" (2:1).