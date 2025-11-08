Елисеев заявил, что решения FIAS подтверждают лидерство России в организации

Ранее Сергей Елисеев был переизбран на пост вице-президента Международной федерации самбо

Глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Избрание россиян в руководство Международной федерации самбо (FIAS) говорит о сохранении лидирующих позиций страны в этом виде спорта. Об этом ТАСС заявил глава Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Елисеев был переизбран конгрессом FIAS вице-президентом организации в Бишкеке, где стартовал чемпионат мира по самбо.

"На отчетно-перевыборном конгрессе FIAS переизбирался весь исполком. Мы от России подавали кандидатуру Ивана Михайловича Егорова, президента Федерации самбо Республики Татарстан, в состав исполкома, и он прошел - за него все проголосовали. Моя кандидатура как президента Европейской федерации самбо была выдвинута на пост первого вице-президента FIAS, за нее тоже проголосовали. Россия снова подтвердила свои лидирующие позиции в Международной федерации самбо", - сказал Елисеев.

Елисеев был избран первым вице-президентом Международной федерации самбо в 2021 году.