Янчук оценил шансы Кудерметовой и Мертенс выиграть турнир в парах

Ранее они вышли в финал Итогового турнира WTA в парном разряде

Элизе Мертенс и Вероника Кудерметова © Katelyn Mulcahy/ Getty Images for WTA

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс будут фаворитами финального матча Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Кудерметова и Мертенс обыграли в полуфинале чешку Катерину Синякову и американку Тейлор Таунсенд со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 10:6. В финале они сыграют с венгеркой Тимеей Бабош и бразильянкой Луизой Стефани. Финальная встреча состоится 8 ноября.

"Я думаю, что Кудерметова и Мертенс будут фаворитами финала. Весь турнир они играют достаточно ровно. В парных матчах присутствует элемент случайности, поэтому случиться может все что угодно. Но класс и опыт на стороне нашей теннисистки и ее партнерши, тем более что ранее они выигрывали уже этот турнир", - сказал Янчук.