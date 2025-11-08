Дзюба не сыграет с "Динамо" и пропустит второй матч РПЛ подряд из-за травмы

Ранее он пропустил встречу против "Ростова"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба пропустит гостевой матч 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Встреча пройдет в Москве в субботу и начнется в 14:00 мск.

1 ноября Дзюба не принял участия в гостевой игре РПЛ с "Ростовом" (1:0) из-за повреждения, которое было получено в домашней встрече национального первенства против московского "Локомотива" (1:1). На счету нападающего 4 забитых мяча и 2 голевые передачи в 13 матчах чемпионата России в нынешнем сезоне.

Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). По ходу карьеры он выступал за петербургский "Зенит", в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. Также футболист играл за "Локомотив", московский "Спартак", томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и турецкий клуб "Адана Демирспор".