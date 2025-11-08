Глейхенгауз неожиданно пришел в микст-зону и проинтервьюировал ученицу

Хуснутдинова лидирует после короткой программы

Дина Хуснутдинова © Софья Сандурская/ ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз неожиданно проинтервьюрировал в микст-зоне этапа Гран-при по фигурному катанию в Казани новую ученицу группы Дину Хуснутдинову. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Хуснутдинова лидирует после короткой программы, набрав с Софьей Муравьевой по 72,60 балла, но опередив соперницу благодаря более высокой оценке за технику.

"Дина, расскажите, как вам нравится тренироваться в группе "Тим Тутберидзе?" - спросил Глейхенгауз. "Очень", - ответила фигуристка.

На уточняющий вопрос от журналистов, кого фигуристка считает лучшим хореографом, уточнение дал Глейхенгауз: "Георгий Похилюк".

Произвольную программу фигуристки представят 9 ноября.