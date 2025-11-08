"Динамо" продлило серию без побед в РПЛ до пяти матчей, уступив "Акрону"

Бело-голубые проиграли со счетом 1:2

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Футболисты тольяттинского "Акрона" со счетом 2:1 одержали победу над московским "Динамо" в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Дмитрий Пестряков (62-я минута) и Стефан Лончар (80). У проигравших отличился Иван Сергеев (88).

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба пропустил второй матч подряд в РПЛ из-за повреждения. Ранее он не принял участия в игре против "Ростова" (1:0).

"Акрон" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей, команда располагается на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 18 очков. "Динамо" не побеждает в чемпионате страны на протяжении пяти матчей, бело-голубые занимают в таблице девятое место с 17 очками.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, "Акрон" 21 ноября примет "Сочи". Столичное "Динамо" дома сыграет с махачкалинским "Динамо" 23 ноября.