В Иране стартовал чемпионат по хоккею с участием российской команды

Команда "Русские перцы" преимущественно составлена из граждан России, которые проживают и работают на территории исламской республики

Редакция сайта ТАСС

Игроки команды "Русские перцы" © ТАСС

ТЕГЕРАН, 8 ноября. /ТАСС/. Чемпионат Ирана по хоккею сезона-2025/26 стартовал в Тегеране. Матч открытия был сыгран на хоккейной площадке комплекса IranMall между российской командой "Русские перцы" и иранской командой сухопутных сил ВС исламской республики, передает корреспондент ТАСС.

Игра состоялась вечером 7 ноября. Торжественный вброс шайбы произвел начальник департамента по делам провинций Министерства спорта и молодежи Ирана Абдалла Чаман Голи. Матч завершился победой иранской команды со счетом 3:1.

Читайте также

В Иране считают, что хоккейная сборная через 4-5 лет покажет неплохие результаты на ЧМ

Как отметил капитан "Русских перцев" Игорь Демкин, основной задачей российской команды является закончить этот сезон в первой тройке. "Несмотря на то, что в нашей команде "Русский перцы" нет профессионалов и большая часть игроков взяла в руки клюшки только в Иране, настрой у всех боевой. Пусть не всегда получается, но мы стремимся выиграть каждую игру", - отметил он.

Команда "Русские перцы" была создана в Иране в 2023 году. Большая часть игроков - граждане России, которые проживают и работают на территории исламской республики. В этом сезоне в состав команды также вошли двое иранцев и один гражданин Белоруссии.