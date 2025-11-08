Карпин надеется, что Миранчук сможет сыграть за "Динамо" после паузы в РПЛ

Полузащитник получил травму в матче 12-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом"

Полузащитник "Динамо" Антон Миранчук © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин надеется, что полузащитник Антон Миранчук будет готов выйти на поле после паузы на матчи сборных. Об этом он рассказал журналистам.

Миранчук получил травму в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" (2:2).

"Надеемся, что Миранчук будет готов после паузы на матчи сборных", - сказал Карпин.

Пауза на матчи сборных пройдет с 10 по 18 ноября. Сборная России сыграет с командами Перу 12 ноября и Чили 15 ноября.