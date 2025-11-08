Карпин надеется, что Миранчук сможет сыграть за "Динамо" после паузы в РПЛ
Редакция сайта ТАСС
13:56
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин надеется, что полузащитник Антон Миранчук будет готов выйти на поле после паузы на матчи сборных. Об этом он рассказал журналистам.
Миранчук получил травму в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" (2:2).
"Надеемся, что Миранчук будет готов после паузы на матчи сборных", - сказал Карпин.
Пауза на матчи сборных пройдет с 10 по 18 ноября. Сборная России сыграет с командами Перу 12 ноября и Чили 15 ноября.