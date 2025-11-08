Фигурист Дикиджи выиграл короткую программу на этапе Гран-при России

Вторым идет Глеб Лутфуллин, третьим - Артур Даниелян

Редакция сайта ТАСС

Владислав Дикиджи © Петр Ковалев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Казани.

Дикиджи набрал 94,51 балла. Вторым идет Глеб Лутфуллин (87,71 балла). На третьей позиции располагается Артур Даниелян (85,73 балла).

Дикиджи 21 год. Он является чемпионом России 2024 года и многократным победителем этапов Гран-при России.

Произвольную программу фигуристы представят 9 ноября.