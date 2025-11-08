Дикиджи оценил на 8 из 10 баллов короткую программу на этапе Гран-при

Дикиджи лидирует после короткой программы

Владислав Дикиджи © Петр Ковалев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Чемпион России Владислав Дикиджи оценил на восемь из десяти баллов свою короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Казани. Об этом он рассказал журналистам.

Дикиджи лидирует после короткой программы, набрав 94,51 балла.

"Если оценивать по десятибалльной шкале, то, наверное, на восемь [оцениваю] - немножко не хватило меня в конце на последнее вращение, немножко меня там пошатало, не отсидел я шесть оборотов. Ну и "ребро" мне поставили на флипе. Получается, если поставили, значит, оно есть, нужно будет исправлять. По остальному, в принципе, неплохо", - рассказал фигурист.

Фигурист тренируется под руководством Олега Татаурова, со скольжением ему помогает Михаил Коляда. "Это очень полезная работа, с Мишей вообще тренироваться одно удовольствие. Два раза в неделю он ко мне приезжает. Можем полчасика поскользить, полчасика повращаться. Можем больше поскользить, поменьше повращаться, и наоборот. И это очень помогает на самом деле", - отметил Дикиджи.

"Но сегодня моя ошибка на вращении - чисто моя вина. Тут просто так сложилось. К сожалению, скорее, сил там не хватало. Технически с силами все хорошо было, просто я, скорее всего, чуть сильнее завязал правый конек и приземлился не очень удачно", - считает фигурист.

Произвольную программу фигуристы представят 9 ноября.