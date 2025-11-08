Россиянка Каляндра завоевала золото ЧМ по прыжкам на батуте

Спортсменка победила в дисциплине "акробатическая дорожка"

МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Россиянка Арина Каляндра стала победительницей чемпионата мира по прыжкам на батуте в дисциплине "акробатическая дорожка". Соревнования проходят в испанской Памплоне.

В финале россиянка набрала 27,300 балла. Второе место заняла Канди Бриер-Ветийяр из Франции (27,000 балла). Третьей стала бельгийка Лани Списсенс (24,500).

Россияне выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Турнир в Памплоне завершится 9 ноября.