Россиянка Каляндра завоевала золото ЧМ по прыжкам на батуте
Редакция сайта ТАСС
15:08
обновлено 15:17
МАДРИД, 8 ноября. /ТАСС/. Россиянка Арина Каляндра стала победительницей чемпионата мира по прыжкам на батуте в дисциплине "акробатическая дорожка". Соревнования проходят в испанской Памплоне.
В финале россиянка набрала 27,300 балла. Второе место заняла Канди Бриер-Ветийяр из Франции (27,000 балла). Третьей стала бельгийка Лани Списсенс (24,500).
Россияне выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе. Турнир в Памплоне завершится 9 ноября.