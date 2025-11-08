Дикиджи не планирует исполнять четверной аксель на основных турнирах

Возможно, он исполнит его на Кубке Первого канала

Редакция сайта ТАСС

Владислав Дикиджи © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Чемпион России Владислав Дикиджи пока не планирует исполнять аксель в четыре оборота на основных турнирах сезона. Об этом он рассказал журналистам после короткой программы на этапе Гран-при в Казани.

Дикиджи лидирует после короткой программы, набрав 94,51 балла.

"Ну точно не на чемпионате России и точно не на втором этапе Гран-при [будет исполнять четверной аксель]. Возможно, на Кубке Первого канала, но это не точно", - сказал Дикиджи.

На вопрос, какой набор ультра-си фигурист считает "джентльменским", он ответил: "Шесть (в одной программе - прим. ТАСС) очень тяжело мне будет, наверное, сделать. У меня беда с тулупом. Наверное, пять четверных - два акселя, два лутца, флип, сальхов, ритбергер".

На вопрос, почему у фигуриста не идет четверной тулуп, он сообщил: "Я сам этот секрет еще не раскрыл. Наверное, просто уделял меньше всего времени тулупу, но изначально накатывал. Он очень много сил занимает, поэтому я поговорил с Олегом Станиславовичем (Татауровым, тренером - прим. ТАСС), и мы приняли решение, что надо этот тулуп пока что убрать".

Произвольную программу фигуристы представят 9 ноября.