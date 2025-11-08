Колесников выиграл чемпионат России по плаванию на короткой воде на спине

Второе место занял Павел Самусенко, третьим финишировал Мирон Лифинцев

Климент Колесников © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Климент Колесников занял первое место на чемпионате России по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине. Турнир проходит в Казани.

Спортсмен показал результат 49,02 секунды. Второе место занял Павел Самусенко (49,66), третьим финишировал Мирон Лифинцев (49,93).

Колесникову 25 лет, он является двукратным олимпийским призером, трехкратным призером чемпионатов мира 2019 года, шестикратным победителем чемпионатов мира на короткой воде. Ему принадлежит рекорд мира на дистанции 50 м на спине.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде завершится 12 ноября.