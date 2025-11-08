Осокина и Грицаенко удивлены результатом короткой программы на этапе Гран-при

Фигуристы не ожидали, что получат низкие уровни за элементы

Редакция сайта ТАСС

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко © Софья Сандурская/ ТАСС

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Спортивная пара Елизавета Осокина и Артем Грицаенко не ожидали, что получат низкие уровни за элементы в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Казани. Об этом они рассказали журналистам после выступления.

Осокина и Грицаенко идут третьими после короткой программы. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторые - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

"Услышали от тренеров наши уровни, испытали смешанные чувства. Ехали вроде неплохо, бодренько, но что-то не сошлось. Не знаю, еще не посмотрели наш прокат. По уровням удивлены, что у нас такие бывают. Много работали, не думали, что будет так. Обычно элементы сделаны точно так же", - рассказал Грицаенко.

Произвольную программу фигуристы представят 9 ноября.