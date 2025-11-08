Осокина и Грицаенко удивлены результатом короткой программы на этапе Гран-при
КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Спортивная пара Елизавета Осокина и Артем Грицаенко не ожидали, что получат низкие уровни за элементы в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в Казани. Об этом они рассказали журналистам после выступления.
Осокина и Грицаенко идут третьими после короткой программы. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторые - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
"Услышали от тренеров наши уровни, испытали смешанные чувства. Ехали вроде неплохо, бодренько, но что-то не сошлось. Не знаю, еще не посмотрели наш прокат. По уровням удивлены, что у нас такие бывают. Много работали, не думали, что будет так. Обычно элементы сделаны точно так же", - рассказал Грицаенко.
Произвольную программу фигуристы представят 9 ноября.