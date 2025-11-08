Джокович выиграл 101-й трофей в карьере

Серб победил итальянца Лоренцо Музетти в финале турнира ATP в Афинах

Новак Джокович © Clive Brunskill/ Getty Images

АФИНЫ, 8 ноября. /ТАСС/. Серб Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Афинах.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Джоковича, который был посеян на турнире под первым номером. У Музетти был второй номер посева.

Джокович выиграл 101-й трофей в карьере, он занимает третье место по числу выигранных турниров в Открытую эру (когда перестало существовать разделение любительского и профессионального тенниса). Рекордсменом по числу трофеев является американец Джимми Коннорс (109), второе место занимает швейцарец Роджер Федерер (103).

Джоковичу 38 лет, он располагается на пятой строчке в мировом рейтинге. На его счету 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

Музетти 23 года, он располагается на шестой строчке рейтинга ATP. Итальянец выиграл два турнира под эгидой организации в одиночном разряде. В 2024 году он дошел до полуфинала Уимблдона, что является лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема. Музетти стал бронзовым призером Олимпиады в Париже и является двукратным обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии.

Турнир в Афинах относится к категории ATP 250. Общий призовой фонд турнира составил $766,7 тыс.