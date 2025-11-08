Ларионова беспокоит, что новичок СКА Дюбе может сыграть на Олимпиаде

Об обмене французского форварда из "Трактора" было объявлено в субботу

Главный тренер СКА Игорь Ларионов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Новичок петербургского хоккейного клуба СКА нападающий Пьеррик Дюбе может сыграть в феврале на Олимпийских играх, что беспокоит главного тренера команды Игоря Ларионова. Об этом Ларионов рассказал журналистам.

В субботу было объявлено об обмене французского форварда из челябинского "Трактора" на защитника Никиту Смирнова.

"Я не видел много Дюбе в этом сезоне, мне надо посмотреть, что это за игрок. Для меня это пока неизвестный человек. О его обмене я узнал перед матчем, и меня беспокоит, что он может сыграть на Олимпиаде", - сказал Ларионов.

Мужской олимпийский турнир пройдет с 6 по 22 февраля. В календаре Фонбет - Континентальной хоккейной лиги не запланирована пауза на Олимпиаду.

В субботу СКА обыграл в Москве "Динамо" со счетом 3:2, прервав шестиматчевую победную серию бело-голубых. "Мы слишком много дарили подарков в этом сезоне. А еще не Рождество", - прокомментировал Ларионов исход встречи.

В следующем матче СКА 10 ноября в гостях сыграет с омским "Авангардом".