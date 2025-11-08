Хоккеист "Динамо" Адамчук заявил, что речи о недооценке СКА не могло идти

СКА в субботу обыграл "Динамо" со счетом 3:2

Защитник "Динамо" Кирилл Адамчук и нападающий СКА Андрей Локтионов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В московском "Динамо" не было речи о недооценке петербургского СКА, несмотря на спад в игре армейцев в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге. Такое мнение ТАСС высказал защитник москвичей Кирилл Адамчук.

4 ноября "Динамо" в Санкт-Петербурге выиграло у СКА со счетом 2:1. В субботу СКА взял реванш в Москве, победив со счетом 3:2. Армейцы находятся сейчас на девятом месте в Западной конференции.

"Недооценки не может быть, СКА в любом состоянии, в каком бы ни был, очень мастеровитая команда. Сделали больше ошибок, чем соперники. Проанализируем, что можно исправить. Во втором периоде чуть отпустили их, удаления сказались, были потери, среднюю зону плохо проходили", - сказал Адамчук.

В матче со СКА "Динамо" сыграло без капитана команды Игоря Ожиганова и нападающего Седрика Пакетта. "Безусловно, это одни из ключевых игроков. Мы старались за себя и за тех парней. Игорь - один из ключевых игроков обороны, постоянно без замен играет. У нас все способны друг друга заменять, шесть защитников, полный набор, и никаких оправданий поражению нет", - отметил Адамчук.

В следующем матче "Динамо" 10 ноября примет "Шанхай Дрэгонс".