"Нью-Джерси" обыграл "Питтсбург" в матче НХЛ. Грицюк забросил шайбу

Российский форвард "Нью-Джерси" в текущем сезоне отметился тремя голами

Редакция сайта ТАСС

Нападающие "Нью-Джерси" Пол Коттер и Арсений Грицюк © Andrew Mordzynski/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. "Нью-Джерси" дома в серии буллитов обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе победителей шайбу забросил Арсений Грицюк (20-я минута). У "Питтсбурга" отличился Райан Грейвс (33). Автором победного буллита стал Пол Коттер.

Проводящий первый сезон в НХЛ Грицюк забросил третью шайбу в чемпионате. В активе форварда также четыре результативные передачи в 15 встречах. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

Обе команды выступают в Столичном дивизионе. "Нью-Джерси" возглавляет турнирную таблицу дивизиона с 22 очками после 15 матчей, "Питтсбург" после 16 игр набрал 21 очко и занимает второе место. В следующем матче "Нью-Джерси" в ночь на 11 ноября по московскому времени примет "Нью-Йорк Айлендерс", "Питтсбург" 9 ноября дома сыграет с "Лос-Анджелесом".