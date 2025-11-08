Мичков забросил шайбу во второй игре НХЛ подряд

"Филадельфия" в овертайме проиграла "Оттаве"

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков © AP Photo/ Derik Hamilton

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Оттавы".

Встреча завершилась поражением "Филадельфии" со счетом 2:3 в овертайме. Мичков отметился шайбой во второй подряд игре в НХЛ. Ранее игрок отличился в игре против "Нэшвилла" (3:1). Всего на счету российского нападающего 3 гола и 5 результативных пасов в 14 встречах текущего сезона.

В составе "Филадельфии" в матче также принимал участие россиянин Никита Гребенкин, который не отметился результативными действиями. У "Оттавы" играл российский защитник Артем Зуб, который также не смог записать на свой счет заброшенную шайбу или результативную передачу.

"Филадельфия" располагается на четвертом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 18 очков после 15 игр. "Оттава" идет на пятом месте в Атлантическом дивизионе, имея 17 очков после 15 встреч. Свой следующий матч "Филадельфия" проведет в ночь на 13 ноября по московскому времени дома против "Эдмонтона", "Оттава" в ночь на 10 ноября примет "Юту".