В этот раз без россиян. В Турине пройдет Итоговый турнир ATP

В соревнованиях примут участие Карлос Алькарас, Лоренцо Музетти, Тейлор Фритц, Алекс де Минаур, Янник Синнер, Александр Зверев, Бен Шелтон и Феликс Оже-Альяссим

Редакция сайта ТАСС

Карлос Алькарас и Янник Синнер © Giorgio Perottino/ Getty Images

РИМ, 9 ноября. /ТАСС/. Первые матчи Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) состоятся в воскресенье. Соревнования пройдут в итальянском Турине.

На Итоговый турнир ATP прошли восемь лучших игроков сезона. Их поделили на две группы. В группе Джимми Коннорса сыграют испанец Карлос Алькарас, итальянец Лоренцо Музетти, американец Тейлор Фритц и австралиец Алекс де Минаур. В группу Бьорна Борга попали итальянец Янник Синнер, представитель Германии Александр Зверев, американец Бен Шелтон и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Последние участники определились за день до начала соревнований. Музетти в финале турнира в Афинах проиграл сербу Новаку Джоковичу, это позволило получить путевку в Турин Оже-Альяссиму. Но вскоре после матча о снятии с Итогового турнира объявил Джокович, что открыло дорогу туда Музетти.

Впервые с 2018 года турнир пройдет без россиян. В этом сезоне наивысшая позиция в чемпионской гонке ATP была у Даниила Медведева, занявшего 13-е место.

В первый день Алькарас сыграет с де Минауром, Зверев - с Шелтоном. Групповой этап завершится 14 ноября, 15 ноября пройдут полуфиналы, 16 ноября - финал. Общий призовой фонд соревнований составит $15,5 млн. Действующим победителем является Синнер.

По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова, Синнер и Алькарас являются безоговорочными фаворитами турнира. "Сейчас они оторвались настолько далеко, что только какое-то чудо может помешать им встретиться в финале. Других претендентов лично я не вижу", - сказал Чесноков ТАСС.