Рыжков: на результаты батутистов повлияло отсутствие международных стартов

Также главный тренер российской сборной отметил, что команда на чемпионате мира укомплектована не полностью

Редакция сайта ТАСС

© Jamie Squire/ Getty Images

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. На результаты российских батутистов на чемпионате мира в Испании оказало влияние в том числе отсутствие практики на международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер российской сборной Алексей Рыжков.

"Очень сильно сказывалось отсутствие международных соревнований, я думаю, что мы справимся, но победы пока рано праздновать, потому что завтра у нас заключительный день - день финалов в том числе в синхронных прыжках. В том составе, в котором мы приехали на чемпионат мира по не зависящим от нас причинам, я, конечно, понимал, что будет не просто сложно, а крайне сложно. У нас команды были не укомплектованы полностью в двойном минитрампе, в акробатической дорожке у мужчин и женщин. Мы, грубо говоря, решали все на коленке", - сказал Рыжков.

Ранее вице-президент Федерации гимнастики России Николай Макаров рассказал ТАСС, что 10 россиян пропустят турнир из-за того, что не получили визы.

На чемпионате мира в Памплоне россияне после двух медальных дней завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую награду.