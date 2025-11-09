Аристархов: иностранные стрелки рады россиянам на чемпионате мира

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе на турнире в Каире

КАИР, 9 ноября. /ТАСС/. Иностранные спортсмены рады видеть россиян на чемпионате мира по пулевой стрельбе. Об этом ТАСС рассказал бронзовый призер соревнований Антон Аристархов.

"Атмосфера замечательная. Поскольку крайний международный старт перед большим перерывом был именно здесь, в Каире, присутствует некая ностальгия и теплые воспоминания. Спортсмены других стран определенно рады нам, по многим нашим знакомым и мы скучали, поэтому атмосфера очень дружная", - сказал Аристархов.

Турнир в Каире завершится 18 ноября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.