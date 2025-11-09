Марченко и Воронков набрали по 3 очка в матче "Коламбуса" с "Ванкувером"

"Ванкувер" одержал победу со счетом 4:3

Редакция сайта ТАСС

Кирилл Марченко © Derek Cain/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Российские нападающие "Коламбуса" Кирилл Марченко и Артем Воронков набрали по 3 очка в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувера".

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Ванкувера". На счету Марченко дубль (27-я и 50-я минуты) и один результативный пас, в активе Воронкова гол (34) и два ассиста. У "Ванкувера" отличились Джейк Дебраск (26), Дрю О'Коннор (40), Конор Гарланд (47) и Брок Бёзер (55).

Марченко продлил результативную серию до семи матчей. За этот период он набрал 9 очков (3 гола + 6 передач). Всего в регулярном чемпионате он имеет на своем счету 16 очков (8+8) и является лучшим бомбардиром команды. Воронков набрал 13 очков (6+7) и занимает второе место по этому показателю. Оба игрока провели по 14 матчей в нынешнем сезоне.

"Ванкувер" занимает 7-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 16 очков в 16 матчах. "Коламбус" располагается на последней, 8-й позиции Столичного дивизиона с 14 очками в 14 играх. "Ванкувер" проведет следующий матч в ночь на 10 ноября по московскому времени дома против "Колорадо", "Эдмонтон" днем позднее примет "Коламбус".