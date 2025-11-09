Дорофеев первым из россиян забросил 10 шайб в сезоне НХЛ

Форвард отличился в матче против "Анахайма"

Павел Дорофеев (справа) © AP Photo/ Candice Ward

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев первым среди российских игроков достиг отметки в 10 заброшенных шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард отличился на 44-й минуте встречи регулярного чемпионата против "Анахайма" (3:4 ОТ). Также ворота соперника поразили Бретт Хауден (6) и Кейдан Корчак (55). У победителей голы забили Фрэнк Ватрано (16), Лео Карлссон (31, 37) и Джейкоб Труба (65). Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев отметился результативной передачей в эпизоде с заброшенной шайбой, которая позволила перевести встречу в овертайм.

Дорофеев является лучшим снайпером среди россиян в нынешнем сезоне. Второе место занимает нападающий "Миннесоты "Кирилл Капризов с 9 голами. При этом Капризов лидирует в списке лучших бомбардиров среди российских игроков - 21 очко (9 шайб + 12 передач). Дорофеев сделал 1 результативный пас в текущем регулярном чемпионате.

"Анахайм" возглавляет Тихоокеанский дивизион, набрав 21 очко в 14 матчах. "Вегас" располагается на 3-й позиции с 18 очками по итогам 14 игр. В следующем матче "Анахайм" в ночь на 10 ноября по московскому времени примет "Виннипег", "Вегас" днем позднее сыграет на своем льду против "Флориды".