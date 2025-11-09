Вратаря "Айлендерс" Сорокина признали третьей звездой дня в НХЛ

Голкипер сделал шатаут в матче с "Рейнджерс"

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Нью0Йорк Айлендерс" Илья Сорокин © AP Photo/ Angelina Katsanis

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В гостевом матче регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:0) на счету Сорокина 33 отраженных броска. Для россиянина это первый шатаут в нынешнем сезоне.

Первой звездой стал шведский нападающий "Анахайма" Лео Карлссон, который забил два гола и сделал результативную передачу в гостевой игре против "Вегаса" (4:3 ОТ). Второй звездой признали канадского форварда "Колорадо" Натана Маккиннона, на счету которого дубль и два результативных паса в выездной встрече против "Эдмонтона" (9:1).