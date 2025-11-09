Бегим не рассчитывала стать призером ЧМ по прыжкам на батуте

Спортсменка заняла второе место в дисциплине "двойной минитрамп"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россиянка Галина Бегим, завоевавшая серебряную медаль чемпионата мира по прыжкам на батуте, не рассчитывала стать призером турнира, смотря на выступление соперниц и их результаты. Комментарий спортсменки ТАСС предоставила пресс-служба Федерации гимнастики России.

8 ноября Бегим заняла второе место на чемпионате мира в дисциплине "двойной минитрамп".

"Честно, до меня все еще никак не может дойти, что я серебряный призер чемпионата мира, - сказала Бегим. - Это что-то нереальное. Я смотрела на девочек все этапы соревнования, видела, сколько баллов они получают и насколько они сильные, и просто надеялась пройти во второй финал. Но я никак не рассчитывала на призовое место, поэтому я очень рада, но все еще никак до меня не может дойти, что второе место мое".

Бегим 23 года, она является многократной чемпионкой России и победительницей чемпионата Европы 2021 года в двойном минитрампе.

Российские спортсмены в предыдущий раз выступали на чемпионате мира в 2021 году в Баку. Нынешнее мировое первенство проходит в Памплоне и завершится 9 ноября. На нем россияне выступают в нейтральном статусе.