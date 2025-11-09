Россиянка Рясова выиграла этап Кубка мира по триатлону в Японии

Диана Исакова заняла четвертое место

Редакция сайта ТАСС

Валентина Рясова © ТАСС

ТОКИО, 9 ноября. /ТАСС/. Россиянка Валентина Рясова стала победительницей этапа Кубка мира по триатлону в японском городе Миядзаки.

Она показала результат 1 час 5 секунд. В тройку лидеров также вошли Джессика Фуллагар (1 час 8 секунд) и Тилли Анема (1 час 11 секунд), которые представляют Великобританию. Россиянка Диана Исакова заняла четвертое место, финишировав с результатом 1 час 33 секунды.

В этапе Кубка мира приняли участие 24 спортсменки. Им нужно было проплыть 750 метров, преодолеть 20 км на велосипеде и пробежать 5 км.