Чех Петр Свобода выставил на аукцион перстень за победу в Кубке Стэнли

Хоккеист выиграл трофей в составе "Монреаля" в 1986 году

Редакция сайта ТАСС

Петр Свобода, 1998 год © Aubrey Washington / All

ОТТАВА, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" и сборной Чехии Петр Свобода выставил на аукцион именной перстень, который был вручен ему за победу в Кубке Стэнли в 1986 году. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Classic Auctions.

Стартовая цена составляла $3 тыс., текущая ставка составляет $5 317. До конца аукциона остается 24 дня. Вырученные средства Свобода намерен потратить на благотворительность.

Свободе 59 лет. Он был выбран "Монреалем" на драфте Национальной хоккейной лиги под общим пятым номером в 1984 году. В сезоне-1985/86 вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. За канадский клуб защитник играл на протяжении восьми сезонов, позднее в лиге чех также защищал цвета "Баффало", "Филадельфии" и "Тампы". Он стал первым чешским хоккеистом, проведшим 1 000 матчей в НХЛ.

Свобода является олимпийским чемпионом 1998 года в составе сборной Чехии. В финале чехи со счетом 1:0 победили команду России. Единственный гол забил Свобода.