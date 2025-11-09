"Локомотив" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 1:0 одержал победу над "Оренбургом" в домашнем матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".

Забитым мячом отметился Николай Комличенко (72-я минута, с пенальти). В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов.

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков пропустил игру из-за дисквалификации. В матче прошлого тура с петербургским "Зенитом" (0:2) он получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в чемпионате.

"Локомотив" располагается на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 30 очков. "Оренбург" занимает 14-е место, на счету команды 11 очков.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, "Оренбург" 22 ноября примет калининградскую "Балтику". "Локомотив" дома сыграет с "Краснодаром" 23 ноября.