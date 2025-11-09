Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на этапе Гран-при России

В сентябре они выполнили этот элемент на контрольных прокатах

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский © Петр Ковалев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, чисто исполнили четверной выброс на этапе Гран-при России в Казани. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсмены выполнили чистый четверной выброс сальхов. В сентябре они выполнили этот элемент на контрольных прокатах.

Бойковой 23 года, Козловскому 25 года. Вместе они стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. В 2020 и 2023 годах фигуристы выиграли чемпионат России. В 2020 году пара выиграла чемпионат Европы, в 2019 и 2022 годах завоевала бронзовые медали турнира.